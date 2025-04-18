В КГГА рассказали, когда в Киеве будут святить пасхи на Пасху и как будет работать транспорт

В Киеве на Пасхальные праздники освятить паску можно будет 19-го и 20 апреля. При этом богослужения в храмах города будут проводить в режиме онлайн.

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Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает Телеканал Киев. Комендантский час отменять или сокращать не будут.

"Проведение Пасхи в Киеве не изменится по сравнению с прошлым- позапрошлым годами, практически за это все время, пока идет полномасштабная война. Богослужения будут в онлайн-режиме, освящение пасхи напрямую будет вечером в субботу и утром в воскресенье", – уточнил Поворозник.

Он также добавил, что работа транспорта также меняться не будет, графики движения есть на сайтах КГГА. Кроме того, он призвал жителей столицы по возможности избегать мест массового скопления людей, особенно на кладбищах в поминальные дни, и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Добавим, в Киеве на период поминальных дней организуют специальные маршруты пассажирского транспорта на городские кладбища. Пик перевозок выпадает на воскресенье, 27 апреля.

Напомним, на Пасхальные праздники традиционные массовые мероприятия в Чернобыльской зоне отчуждения не состоятся, а въезд в поминальные дни запрещен. Это связано, в частности, с вооруженной агрессией страны-террориста РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году в Киеве не планируют изменять продолжительность комендантского часа на Пасху или отменять его. Он по-прежнему будет действовать с 0:00 до 5:00.

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