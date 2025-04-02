Будут ли отменять комендантский час в Пасхальную ночь: в КГГА ответили

В этом году в Киеве не планируют изменять продолжительность комендантского часа на Пасху или отменять его. Он по-прежнему будет действовать с 0:00 до 5:00.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. В этом году праздник отметят 20 апреля.

"Разговоры (об отмене комендантского часа на праздник. – Ред.) об этом пока не идут, и я убежден, что не будет меняться время комендантского часа в Пасхальную ночь. В Киеве с 0:00 до 5:00 установлен комендантский час. Поэтому меняться этот формат не будет точно", – рассказал Поворозник.

Чиновник добавил, что накануне праздников городские власти проведут встречи с представителями религиозных конфессий по проведению богослужений в храмах в Пасхальную ночь.

"Будем общаться с полицией, контролирующей соблюдение комендантского часа. Все (меры безопасности. – Ред.) будет как и в 2022, 2023 и 2024 годах", – уточнил Поворозник.

Кроме того, отвечая на вопрос касательно организации подвоза киевлян для посещение столичных кладбищ в поминальные дни, он отметил, что будет подготовлен соответствующий документ, касающийся работы общественного транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, праздник Пасхи является главным в церковном календаре любого течения христианства. Согласно церковному календарю в этом году весь христианский мир будет отмечать его 20 апреля.

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