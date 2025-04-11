Смогут ли украинцы посетить могилы родственников в Чернобыльской зоне в поминальные дни: известно подробности

На Пасху традиционные массовые мероприятия в Чернобыльской зоне отчуждения не состоятся, а въезд в поминальные дни – запрещен. Это связано, в частности, с продолжающейся вооруженной агрессией страны-террориста РФ.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения. Праздник в этом году выпадает на 20 апреля.

"Внимание! Важная информация о посещении Зоны отчуждения. ГАЗО сообщает, что в этом году традиционные массовые мероприятия, посвященные празднику Воскресения Господня (Пасхи) и поминальным дням, не состоятся", – сообщили в пресс-службе.

В ГАЗО добавили, что в связи с военным положением, введенным из-за полномасштабного военного вторжения страны-террориста РФ и возможным минированием отдельных участков зоны отчуждения, въезд на территорию ОВ с целью посещения мест захоронений – запрещен. Массовые мероприятия упраздняются на неопределенный срок.

"Просим с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать требования безопасности", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году в Киеве не планируют изменять продолжительность комендантского часа в Пасху или отменять его. Она по-прежнему будет действовать с 0:00 до 5:00.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!