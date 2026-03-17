В КГГА рассказали, изменят ли работу метро на время Пасхи

В Киеве решение об изменении работы столичного метрополитена на Пасхальные праздники не принимали. Подземка будет работать в обычном режиме.

Однако, как сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета Валентин Кульбако, передает Телеграф. Информации о продолжительности комендантского часа, пока нет.

Что известно

Так, по словам чиновника, пока городские власти не принимали решений по изменению движения транспорта на время Пасхальных праздников. В Департаменте добавили, что график работы пассажирского транспорта в Киеве формируется с учетом продолжительности комендантского часа. Сейчас он курсирует в обычном режиме.

В то же время на праздники, как и в обычные дни, все 46 подземных станций столичной подземки, как и раньше, круглосуточно будут работать в режиме укрытия.

Напомним, Пасха – главный христианский праздник года, который символизирует победу жизни над смертью и Воскресение Христа. Особенность праздника заключается в том, что его дата каждый год меняется. В 2026 году даты празднования у католиков и православных снова не совпадают.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году православные верующие в Украине будут праздновать Пасху 12 апреля. По традиции этот праздник всегда приходится на воскресенье, а в мирное время следующий понедельник обычно делают дополнительным выходным. Мы разобрались, можно ли будет отдохнуть в этот день.

