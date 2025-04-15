В КГГА призвали церкви ограничить проведение массовых пасхальных богослужений: названа причина

Городские власти Киева обратились к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений. Предлагается обеспечить онлайн-трансляцию этих событий.

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Об этом сообщили в Департаменте культуры Киевской городской государственной администрации. Праздник в этом году выпадает на 20 апреля.

"Город обратился к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции с культовых сооружений на украинские медиа и через интернет", – говорится в сообщении.

Кроме того, учитывая повышенный риск враждебных атак, городские власти призвали руководителей религиозных общин принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений. В частности, проинформировать общину о порядке действий в случае воздушной тревоги и подготовить информацию о ближайших укрытиях.

Напомним, на Пасхальные праздники традиционные массовые мероприятия в Чернобыльской зоне отчуждения не состоятся, а въезд в поминальные дни – запрещен. Это связано, в частности, с вооруженной агрессией страны-террориста РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году в Киеве не планируют изменять продолжительность комендантского часа в Пасху или отменять его. Она по-прежнему будет действовать с 0:00 до 5:00.

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