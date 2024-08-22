Работы на завершающем этапе: Кличко показал, как восстанавливают тоннель между станциями "Демиевская" и "Лыбедская". Видео

В Киеве специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля между станциями метро "Демиевская" – "Лыбедская". Сейчас рабочие начали засыпать котлован грунтом.

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Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Специалисты работают на перегоне круглосуточно.

"На завершающем этапе восстановительные работы на перегоне между станциями метро "Демиевская" – "Лыбедская". Сегодня начали засыпать котлован грунтом. Перед этим вокруг обновленного участка тоннеля котлован залили специальной цементной смесью и почти демонтировали три уровня его крепежа. Вскоре выполнят работы по благоустройству территории на месте стройплощадки", – рассказал Кличко.

Мэр Киева уточнил, что накануне специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля протяженностью 27 метров. Также усилили прилегающие к нему участки с обеих сторон – общей длиной более 50 метров. В настоящее время завершают работы по укладке нового рельсового полотна. В тоннеле восстанавливают все необходимые кабельные сети и монтируют контактный рельс, через который подается напряжение.

"Перед полноценным возобновлением движения осуществят пробные пуски поездов, а также тщательную проверку всех систем безопасности движения. Делаем все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, избил до смерти товарища. Чтобы скрыть следы преступления, он вытащил тело из своей квартиры и оставил на территории паркинга, а сам пытался скрыться.

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