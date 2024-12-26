В КГГА показали, как строят линию метро на Виноградарь в Киеве, и рассказали подробности. Фото и видео

В Киеве продолжается активное строительство метро на Виноградарь. Специалисты одновременно выполняют различные виды работ, которые важны для реализации этого масштабного проекта.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Работа на площадках ведется круглосуточно.

"На площадке, у станции метро "Сырец", продолжается строительство демонтажной шахты, которая в будущем будет служить для извлечения тоннелепроходческого щита. На другом участке, где уже частично возведены двухуровневые тоннели, выполняются работы по устройству гидроизоляции и армирования, бетонированию стен тоннеля. Кроме того, ведется разработка грунта, монтаж расстрельных поясов для дальнейшего сооружения двухуровневых тоннелей", – рассказали в пресс-службе.

Еще на одной площадке выполняются работы по разработке почвы. Там также активно обустраивают джетпали (буровые установки) для создания стабильного основания при дальнейшем строительстве.

Строительство на площадках ведется круглосуточно в слаженном сотрудничестве всех городских служб, в частности в части вынесения инженерных сетей, и подрядной организации.

Как сообщал OBOZ.UA, в бюджете Киева заложена определенная сумма на строительство метро на Виноградарь. В настоящее время городские власти работают над привлечением альтернативных источников финансирования, однако основными станут кредитные средства.

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