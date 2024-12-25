В КГГА рассказали, за какие средства будут строить метро на Виноградарь в Киеве

В бюджете Киева заложена определенная сумма на строительство метро на Виноградарь. В настоящее время городские власти работают над привлечением альтернативных источников финансирования, однако основными станут кредитные средства.

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Об этом рассказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает Вечірній Київ. Долгое время работы на этом объекте не велись.

По его словам, в бюджете города на следующий, 2025 год, предусмотрена определенная сумма на строительство метро на Виноградарь. Также у городских властей есть договоренности по которым после старта работ будут подписаны соглашения для полноценного финансирования этого проекта.

"Мы понимаем, что такой масштабный проект, как строительство метро, нельзя финансировать частично, финансирование должно быть непрерывным вплоть до запуска поездов. Сейчас мы работаем над привлечением и бюджетных и внебюджетных ресурсов. Основным источником станут кредитные средства, чтобы обеспечить строительство до конца без задержек", – уточнил Поворозник.

Напомним, в метро Киева на маршрут вышел третий поезд из вагонов, которые город получил от Варшавы. В настоящее время продолжаются работы над формированием еще одного.

Как сообщал OBOZ.UA, себестоимость одной поездки для одного пассажира в метро Киева составляет 36,90 грн. Соответствующие расчеты произведены по состоянию на 2024 год.

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