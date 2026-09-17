В КГГА объяснили, почему наземный участок красной линии киевского метро не будет работать во время желтого уровня тревоги

В Киеве нет возможности организовать движение поездов по "красной" линии метро во время желтого уровня воздушной угрозы. Это, в частности, обусловлено необходимостью обеспечения безопасности пассажиров.

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Об этом заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил в комментарии СМИ. Поезда во время опасности будут курсировать только по подземной части линии.

Что известно

"Вариантов работы "красной" ветки во время желтого уровня угрозы нет. Очень большое расстояние открытого участка, по которому движутся поезда. С точки зрения безопасности людей такие решения принимать нельзя (работа во время желтого уровня) и не принимали", – рассказал чиновник.

По словам Пантелеева, ожидать запуска наземной части "красной" ветки метро во время тревог не стоит. По его словам, когда на открытом участке между станциями останавливается поезд, выйти из него невозможно, так как вокруг всё находится под огромным напряжением.

"Такой поезд может простоять неопределенное время в таком состоянии. Эвакуировать пассажиров оттуда очень трудно… Поэтому безопасность пассажиров в таком случае мы просто не обеспечим", – пояснил он.

Что предшествовало

В Киеве в среду, 9 сентября, "зеленая" линия метро начала перевозить пассажиров по Южному мосту во время желтого уровня угрозы. Во время красного уровня – движение по путепроводу будет приостанавливаться.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице с 10 сентября будет сокращен комендантский час. Общественный транспорт теперь будет работать дольше, а в работу метрополитена во время тревог внесены изменения.

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