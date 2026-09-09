В Киеве запустили движение метро по Южному мосту во время тревог: как будут курсировать поезда

В Киеве в среду, 9 сентября, "зеленая" линия метро в тестовом режиме будет перевозить пассажиров по Южному мосту во время желтого уровня угрозы. Во время красного уровня движение по путепроводу будет приостанавливаться.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Для пассажиров обновят аудиоинформирование в соответствии с новыми алгоритмами работы метро.

Что известно

"Сегодня, 9 сентября, в тестовом режиме во время желтого уровня угрозы работает Сирецко-Печерская линия метрополитена ("зеленая" ветка). Поезда курсируют по обычному маршруту, перевозя пассажиров с правого на левый и с левого на правый берег Днепра", — говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что в случае объявления воздушной тревоги красного уровня движение поездов на наземном участке не будет осуществляться. Пассажирам необходимо будет выйти из поезда на подземных станциях и переждать опасность на станции в качестве укрытия. Во время красного уровня угрозы поезда будут курсировать между станциями "Сырец" – "Выдубичи" и "Осокорки" – "Красный хутор".

Специалисты завершают отработку алгоритмов безопасности и взаимодействия между машинистами, диспетчерами и дежурным персоналом станций. А с завтрашнего дня, 10 сентября, этот алгоритм будет действовать постоянно. А движение по "зеленой" линии во время "желтого" уровня угрозы будет осуществляться без ограничений.

Информация о режиме работы транслируется в вагонах поездов и на станциях метрополитена. Пассажиров призывают внимательно следить за объявлениями, звучащими на станциях и в вагонах, а также соблюдать указания сотрудников метрополитена.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице с 10 сентября будет сокращен комендантский час. Общественный транспорт теперь будет работать дольше, а в работу метрополитена во время тревог внесены изменения.

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