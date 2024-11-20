В КГГА назвали причину громкого шума, который утром был слышен в нескольких районах Киева

В среду, 20 ноября, утром жители нескольких районов Киева слышали шум. В городской власти подчеркнули, что он технологичен и связан с работой большого теплоисточника.

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Жителей столицы призвали не паниковать и доверять только официальным источникам. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской администрации.

"Технологический шум в Киеве связан с работой большого теплоисточника на правом берегу города. Это неотъемлемая часть производственного процесса, поскольку речь идет о большом по масштабам оборудовании. Более подробная информация не предоставляется из соображений безопасности", – сообщили в пресс-службе.

В КГГА подчеркнули, что ситуация никоим образом не несет угрозы или риска – это контролируемый производственный процесс.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут проводить учения, целью которых является подготовка к защите столицы и ее жителей от потенциальных угроз. В частности, они предполагают развертывание временных блокпостов, а также проверку транспорта и документов граждан.

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