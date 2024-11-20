Блокпосты и проверка документов: в КГВА предупредили о проведении учений в Киеве

В Киеве будут проводить учения, целью которых является подготовка к защите столицы и ее жителей от потенциальных угроз. В частности, они предполагают развертывание временных блокпостов, а также проверку транспорта и документов граждан.

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Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает пресс-служба КГВА. Жителей города призвали с пониманием относиться к анонсированным мерам.

"В условиях войны безопасность Киева и защита его жителей нуждаются в постоянном повышении уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы. Поэтому группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями систематически проводят тренировки", – проинформировал Попко.

По его словам, тренировки предполагают развертывание временных блокпостов, установку ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Глава КГВА подчеркнул, что тренировки в Киеве будут проводиться системно и дальше.

"Они нужны, чтобы еще лучше подготовиться к выполнению важной задачи – защите Киева и его жителей от потенциальных угроз", – резюмировал Попко.

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