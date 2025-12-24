В историческом здании в центре Киева до сих пор не демонтировали незаконную надстройку: предписание вынесено еще год назад

Год назад Департамент охраны культурного наследия КГГА вынес предписание о демонтаже незаконной надстройки в историческом доме на Владимирской, 4. Несмотря на это, по состоянию на 24 декабря, решение городских властей владелец здания не выполнил.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил активист и памятникоохранник Дмитрий Перов. Скандал снова возник летом 2023 года.

Незаконная надстройка

Так, по словам активиста, 26 декабря 2024 года Департамент охраны культурного наследия КГГА обязал владельца помещений на Владимирской, 4, демонтировать незаконную надстройку.

"Прошел год и результат впечатляет! Вокруг надстройки демонтировали внешнюю защитную конструкцию (каркас шатра, который натягивается летом). Впрочем, самое интересное пожалуй не это, а то, что здание согласно паспорту памятника – 4-этажное. То есть, "кормушка" на горе – это незаконная надстройка на самовольной незаконной мансарде", – констатировал Перов.

Стоит добавить, что мы ранее писали о скандале с историческим зданием на улице Владимирской, 4, который возник летом 2023 года. Тогда стало известно, что сначала владелец дома достроил аж два лишних этажа, а потом – без разрешений, уже в разгар полномасштабной войны начал достраивать третий этаж.

Тогда Департамент защиты культурного наследия КГГА написал предписание с требованием демонтировать конструкции и отказаться от сомнительной идеи. Владелец здания – гражданин Греции Иоаннис Литинас.

Как сообщал OBOZ.UA, владельцы за свой счет восстановят снесенную ими усадьбу Зеленских на улице Конисского, 22. Это будет возможно после окончания следствия, открытого по факту уничтожения исторического здания.

