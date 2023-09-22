В Чернобыльской зоне можно найти растение, корни которого – наиболее известные конкуренты кофейных зерен. Фото

В Чернобыльской зоне можно увидеть растение с голубыми цветами – цикорий дикий. Он считается лечебным, а его корни – самые известные конкуренты кофейных зерен.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Растение цветет в течение всего лета и в начале осени.

"Цикорий дикий. Это высокое, с голубым цветом, медовое и лечебное растение часто еще называют Петровыми батогами. А еще его корни – самые известные конкуренты кофейных зерен. Пусть напиток из цикория и не так популярен, как кофе, однако, несомненно, более полезен", – подчеркнули в пресс-службе.

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Как отметили в заповеднике, увидеть растение можно на протяжении всего лета и в начале осени в лесах и полях, на лугах, пустырях и обочинах дорог.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения очень хорошо чувствуют себя так называемые санитары леса, образующие семейные группы. Волки – а это именно они – социальные животные, статус которых в стае можно определить по положению хвоста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения есть несколько локаций, особенно популярных у туристов. Среди них есть место, которое больше известно как "последняя гавань", где можно увидеть одни из самых известных кораблей и барж в мире.

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