В Буче в результате российской атаки горел санаторий: пострадал мужчина. Фото

В ночь на четверг, 2 октября, страна-террорист РФ нанесла удар по Буче Киевской области с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки возник масштабный пожар, есть пострадавший.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Ночью в городе Буча в результате атаки БпЛА возник пожар двухэтажного здания нефункционирующего санатория. Пожар ликвидирован в 2:13 на площади 600 квадратных метров. Обнаружен травмированный мужчина 1977 года рождения", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Российская армия в среду, 1 октября, нанесла удар по энергетическому объекту в Киевской области, в частности в городе Славутич – город остался без света и частично без воды. Из-за обстрелов опаздывал региональный поезд Славутич – Фастов-1.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 1 октября, на Чернобыльской атомной электростанции возникла чрезвычайная ситуация в результате российского обстрела энергетической инфраструктуры в городе Славутич Киевской области. Из-за перебоев напряжения ГСП "Чернобыльская АЭС" осталось без стабильного электроснабжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!