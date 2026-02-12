Утром местами туман и до +5°С: прогноз погоды в Киеве и области на 13 февраля

В Киевской области в пятницу, 13 февраля, облачно, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 13 февраля по территории Киевской области. Облачно. Без осадков. Ночью и утром по области местами туман. Температура по области ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 1-3°С тепла",– говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

