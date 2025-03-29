Утопала в зелени: как выглядела улица Большая Васильковская в Киеве в начале 1960-х годов. Фото

Улица Большая Васильковская известна с давних времен как путь из Киева в Васильков. Благодаря серии снимков 1960-63 годов мы можем увидеть, какой она была в те времена.

Видео дня

Старые фото опубликовали на странице сообщества "История города 1900-1999 годы. Киев" в соцсети Facebook. Она проходит сразу через три района столицы.

"1960–63 годы. Киев. На улице Большой Васильковской", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, какой раньше была эта столичная улица, в частности, в те времена она просто утопала в зелени.

Большая Васильковская – улица в Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах города Киева, местность Новая Застройка. Проходит от Бессарабской площади и бульвара Тараса Шевченко до Лыбидской площади и бульвара Николая Михновского. Улица известна с давних времен как путь из Киева в Васильков.

Напомним, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

В Киеве 12 лет назад, 22-23 марта, произошел "снегопад век", который длился 36 часов, в результате чего жизнь города была буквально парализована, а застрявший в сугробах транспорт извлекали с помощью БТРов. Андреевский спуск тогда превратился в настоящий горнолыжный курорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!