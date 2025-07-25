Устроил поджог в доме в Киеве по заказу вражеской спецслужбы: задержали уроженца Кировоградщины. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к поджогу в Дарницком районе. Злоумышленник действовал по заказу российской спецслужбы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет заключения.

Что известно о преступлении

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о поджоге дверей тамбура в одной из многоэтажек Дарницкого района Киева. Полицейские выяснили, что двери тамбура ведут в квартиру мужчины, который длительное время находится за границей.

"В ходе розыскных мероприятий они также установили, что причастен к поджогу – 34-летний уроженец Кировоградской области, проживающий в Киеве. Последний получил предложение от вражеской спецслужбы совершать преступления на территории страны и согласился в надежде на щедрое вознаграждение", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит

Злоумышленник задержали и сообщили ему о подозрении по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога. Сейчас он находится под стражей – мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Правоохранители также будут проверять подозреваемого на причастность к совершению других преступлений на территории страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, на территории Шевченковского района столицы, подожгли в течение недели четыре автомобиля. За такую "работу" им обещали щедрую оплату, которую они так и не получили.

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