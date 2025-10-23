Уничтоженные авто, поврежденные дома и бизнес-центр: последствия российской атаки на старом Подоле в Киеве. Фоторепортаж

В ночь на 23 октября страна-террорист РФ нанесла очередной удар по Киеву. В частности, в Подольском районе в результате атаки были повреждены жилые дома и бизнес-центр.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. На месте продолжают работать правоохранители и спасатели.

Что известно

Так, в ночь с 22 на 23 октября Россия в очередной раз нанесла удар по Украине с помощью дронов. В Подольском районе столицы в результате атаки дрона-камикадзе было повреждено несколько жилых домов – в квартирах киевлян выбиты окна, обломками посечены внешние стены зданий. Кроме того, во дворе сгорели автомобили местных жителей.

Также ударом был существенно поврежден бизнес-центр "Домино" – там взрывной волной выбило большинство окон, обломками посекло внешние стены, а во дворе образовалась воронка от падения вражеского дрона-камикадзе.

Сейчас на этой локации работают коммунальщики, местные жители и неравнодушные украинцы, которые убирают улицы возле поврежденных зданий, выносят уничтоженное имущество и расчищают от обломков дворы.

Что предшествовало

Вечером в среду, 22 октября, российские войска устроили новую дроновую атаку на Киев. Под ударом на этот раз были Подольский, Оболонский и Деснянский районы столицы. Известно по меньшей мере о семи пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 октября в результате атаки "Шахеда" было повреждено здание синагоги в Подольском районе. По словам очевидцев российский дрон-камикадзе летел очень низко.

