В Киеве в результате вражеской атаки была повреждена синагога на Подоле. Видео

В ночь на 23 октября страна-террорист РФ нанесла очередной удар по Киеву. В результате атаки "Шахеда" было повреждено здание синагоги в Подольском районе.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман. Россия целенаправленно атакует мирных людей и невоенные объекты.

"Только что синагога на Подоле в Киеве попала под удар ирано-российского дрона", – написал в полночь раввин.

Впоследствии он опубликовал видео с последствиями атаки вражеского дрона. На записи можно увидеть фрагменты поврежденной крыши на земле, обломок, который торчал в стене здания синагоги, поломанные деревья, а также поврежденный жилой дом.

В самом здании синагоги взрывной волной вырвало двери, стеклопакет, побило окна – у некоторых отлетели ручки, повредило имущество внутри, а также витражи.

По словам женщины, которая стала свидетелем атаки, "Шахед" летел очень низко.

"Было впечатление, что мотоцикл прямо за окном проезжает – не сверху, а якобы рядом. А потом был грохот и сильно тряхнуло. Он (дрон. – Ред.) пролетел над синагогой и врезался в дом. Повредил синагогу, здание отеля – выбило окна, снесло кровлю", – уточнила женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в среду, 22 октября, российские войска устроили новую дроновую атаку на Киев. Под ударом в этот раз были Подольский, Оболонский и Деснянский районы столицы. Известно как минимум о семи пострадавших.

