Украшение киевского ландшафта: как выглядела река Днепр в столице в 1890-1960-х годах. Редкие открытки

Историю Киева невозможно представить без Днепра. Библиотека имени Заболотного опубликовала подборку открыток из фонда редкой книги, на которых мы можем увидеть, какими были река и город, в частности Подол, в период с конца 1890-х по начало 1960-х годов.

Видео дня

Архивные фото были опубликованы на странице заведения в соцсети Facebook. В наши дни локации на снимках выглядят иначе.

Взгляд в прошлое

Так, Государственная научная архитектурно-строительная библиотека имени В. Г. Заболотного опубликовала подборку открыток из фонда редкой книги с видами Днепра в пределах Киева.

На фотографиях мы можем увидеть, какой была река и город в период с конца 1890-х до начала 1960-х годов. Тогда Труханов остров еще был заселен киевлянами, а сама река – оживленной транспортной артерией.

"Днепр – третья по протяженности (2285 км) река Европы после Волги и Дуная. Она отличается исключительной живописностью и связана с многими историческими местностями", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе библиотеки, особую роль Днепр играет в жизни Киева. В древности благодаря пути "из варяг в греки" началось процветание города как важного пункта международного сообщения и торговли.

"Днепр был и остается украшением киевского ландшафта, транспортной артерией, источником водоснабжения, местом отдыха", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1972 году на Контрактовой площади вели активные работы по строительству синей ветки столичного метрополитена. Однажды специалисты на глубине наткнулись на остатки улицы и домов времен Киевской Руси.