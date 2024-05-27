Украину накроет пыль из пустынь Средней Азии и "грязные дожди": когда ждать в Киеве

В Украине, в частности, в Киеве, в течение 27 – 28 мая ожидается поступление пыли из пустынных районов Средней Азии. В результате возможно незначительное ухудшение дальности видимости и вероятность слабовыраженных "грязных" дождей.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает Meteoprog. Кроме того, в стране сохранится чрезвычайный уровень пожароопасности.

"В течение 27 – 28 мая ожидается поступление пыли из пустынных районов Средней Азии на территорию нашей страны (см. карту). Поэтому возможно помутнение неба, незначительное ухудшение дальности видимости и вероятность слабовыраженных "грязных" дождей", – предупредил синоптик.

Кроме того, он добавил, что из-за значительного дефицита осадков в большинстве областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс).

Напомним, следить за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени в столице можно по ссылке на специальной карте и в приложении "Киев Цифровой".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в понедельник, 27 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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