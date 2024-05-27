Без осадков и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 мая

В Киеве и Киевской области в понедельник, 27 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 27 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области 22-27°С, в Киеве около 25°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +24°С…+26°С; Мироновка +25°С…+27°С; Фастов +24°С…+26°С; Яготин +25°С…+27°С; Барышевка +25°С…+27°С; Борисполь +25°С…+27°С.

Напомним, Киев посетило метеорологическое лето. Согласно данным специалистов, это произошло 18 мая, когда произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха в городе из-за +15,0°С в сторону ее повышения. Метеорологическая весна продолжалась в столице 115 дней.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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