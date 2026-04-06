До конца оставался верен присяге: погиб военный из Киевской области Владимир Фаст. Фото

На Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Владимир Фаст. Сердце мужественного украинского воина остановилось 28 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш воин, солдат Владимир Фаст (1993 года рождения)", - говорится в сообщении.

Защитник Украины служил в гранатометном взводе мотопехотного батальона одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 28 марта вблизи населенного пункта Казачья Лопань Харьковской область.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

