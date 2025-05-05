Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб полицейский из Киевской области Никита Сыч. Фото

Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб капрал полиции сводной бригады "Хищник" из Борисполя Киевской области Никита Сыч. Сердце защитника Украины остановилось 2 мая.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского территориального общества. Вечная память и слава Герою!

"Проклятая война продолжает свою черную жатву: беспощадно уносит жизни лучших сыновей и дочерей Украины, окропляя слезами и кровью нашу землю… В невыразимой скорби сегодня и наша община, ведь в родной дом на щите вернулся наш земляк, отважный защитник, настоящий патриот, Департамент патрульной полиции 28-летний Никита Сыч", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 7 июня 1996 в Борисполе. После получения общего среднего образования поступил в высший Криворожский колледж Национального авиационного университета на специальность "Телекоммуникации и радиотехника".

Добрый, заботливый, веселый, жизнерадостный, ответственный, с невероятным чувством юмора. Он всегда знал, что и как сказать, чтобы поднять настроение окружающим и подарить им искреннюю улыбку, которая, казалось, никогда не сходила с его уст. С детства был настоящим защитником более слабых, всегда подставлял свое плечо помощи всем, кто в этом нуждался.

Герой был всесторонне одаренным – имел талант к кулинарии, особенно прибегали к борщам, вкус которых родные вспоминают с восторгом, а еще любил петь.

В июне 2024 года вступил в ряды батальона патрульной полиции в городе Борисполь управления патрульной полиции в Киевской области Департамента патрульной полиции. Он стремился научиться, но его жизненное призвание защитника было сильнее. Потом Никита добровольно присоединился сводной бригады "Хищник" при Департаменте патрульной полиции.

"Он знал, куда идет и почему, потому что верил, что Победа Украины – в руках каждого из нас. А еще имел достойный пример отца-Героя, который с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины встал на защиту своей семьи и всего государства. Но, к сожалению, 2 мая 2025 года в Донецкой области жизнь нашего Героя оборвалась", – добавили в пресс-службе ГТО.

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 6 мая, в 10.00 на Кнышевом мемориальном парковом комплексе. А после – захоронение на Аллее Героев Рогозовского кладбища города Борисполь.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Требухов Киевской области Владимир Куц. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 28 апреля.

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