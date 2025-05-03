Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Владимир Куц. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Требухов Киевской области Владимир Куц. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 28 апреля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Снова потеря… Старший солдат Владимир Куць, заместитель командира боевой машины-наводчик-оператор механизированной роты механизированного батальона. Погиб 28 апреля 2025, во время выполнения боевого задания в районе н.п. Преображенка Покровского района Донецкой области Искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в воскресенье, 4 мая, в 10:30 у дома в селе Требухов, на улице Мичурина, дом. 22А. Прощание в центре села начнется в 11:30. Отпевание в 12.00 в Свято-Покровском храме.

Похоронят Героя на кладбище села Требухов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Черниговщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Александр Починок. Сердце защитника Украины остановилось 23 апреля.

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