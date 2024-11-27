Туман и до +3°С: прогноз погоды в Киевской области на 28 ноября

В Киевской области в четверг, 27 ноября, облачная погода с прояснениями, без осадков, ночью и утром туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды на 28 ноября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный по переходу на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 0-3°С мороза, днем 0-3°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. 28 ноября ночью и утром туман, видимость 200-500 метров – такие погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 28 ноября в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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