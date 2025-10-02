Туман и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 октября

В Киевской области в пятницу, 3 октября, без осадков, синоптики прогнозируют ночью и утром по области местами туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 3 октября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков, ночью и утром местами туман. Температура по области ночью 1-6°С тепла, заморозки на поверхности почвы 0-3°С, днем 8-13°С тепла; в Киеве ночью около 5°С тепла, днем 11-13°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

