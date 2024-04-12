Церковь на горе, вместо радиовышки: как выглядела легендарная Щекавица в Киеве в 1880-х годах. Уникальное фото

Гора Щекавица имеет важное историческое значение для столицы и упоминается в летописях Киевской Руси. В 1880-х годах здесь была церковь и старинное кладбище, которые до наших времен не сохранились.

Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. За эти годы местность сильно изменилась.

"Фото 1880-х годов. На горе Щекавица видна церковь Всех Святых, которая была разрушена в 1930-е. На ее месте сейчас мобильная вышка. Справа видим Ржаной рынок, здание сохранилось, потом здесь была автостанция "Подол", а в наше время работает пиццерия. Снизу фото улица Нижний Вал", – говорится в сообщении.

Щекавица (также Скавика, Олеговка, Олегова Могила, Скавица) – гора в Киеве над Подолом, имеющая историческое значение. У подножия горы расположены славянские захоронения предхристианской эпохи VIII – IX веков. По одной из версий, именно здесь гадюка укусила Вещего Олега. На самой горе, по легенде, и был похоронен легендарный князь.

Напомним, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

Дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

Как сообщал OBOZ.UA, старые фото остаются для нас уникальной возможностью заглянуть в прошлое Киева и увидеть красоту его архитектуры. В частности, это касается конца 1920-х годов.

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