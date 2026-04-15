Зеленский прибыл с визитом в Италию и проводит встречу с Мелони: первые подробности

В среду, 15 апреля, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию. Там началась его встреча с премьер-министром Джорджей Мелони.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Днем ранее глава государства посетил Германию и Норвегию.

Стоит отметить, что накануне, утром 14 апреля глава государства с официальным визитом посещал Берлин, где встретился с канцлером Фридрихом Мерцем. По итогам встречи были заключены новые договоренности об оборонном сотрудничестве – всего 10 соглашений в важнейших направлениях.

В частности, Украина и Германия согласовали новый пакет сотрудничества на €4 млрд. В него вошли сотни ракет для Patriot, deep-strike и mid-strike дроны.

В тот же день вечером украинский лидер прибыл в Норвегию для проведения ряда важных переговоров. Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Стороны подписали декларацию об оборонном партнерстве.

Как писал OBOZ.UA, общаясь с журналистами после подписания декларации об оборонном партнерстве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, президент Украины заявил, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют приехать в Украину, но пока неизвестно, когда именно этот визит состоится.

