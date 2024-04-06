Город, которого больше нет: в сети показали, как выглядел центр Киева в конце 1920-х годов. Архивные фото

Старые фото остаются для нас уникальной возможностью заглянуть в прошлое Киева и увидеть красоту его архитектуры. В частности, это касается конца 1920-х годов.

Архивные снимки были опубликованы в сообществе "Киев. Один день – одно фото" в социальной сети Facebook. К сожалению, большинство зданий не сохранилось до наших дней.

"Киев конца 20-х", – написал один из участников сообщества.

На опубликованных фотографиях можно увидеть центр столицы, а также Подол.

Напомним, Русановка в Киеве – это первый жилой массив, построенный на искусственно созданном острове. Красоту и комфорт этой локации, в частности, сразу же оценили ученые, преподаватели и заселившие это место художники.

В 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, дворец "Украина" сегодня является крупнейшим концертно-художественным учреждением Киева и нашего государства. Однако начинали его строить секретно, а чтобы получить соответствующее разрешение, предоставили документы, что якобы это будет кинотеатр.

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