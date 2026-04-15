Дома под Киевом значительно прибавили в стоимости: где искать бюджетное жилье, а где цены достигают максимумов

Цены на дома под Киевом за месяц выросли примерно на 8% на фоне повышенного спроса на загородное жилье. Самые дешевые варианты пока остаются в Белоцерковском районе – от 35-37 тысяч долларов. На стоимость больше всего влияют направление, близость к столице, площадь дома и транспортная доступность.

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска недвижимости. Согласно информации, рынок остается очень контрастным, стоимость может отличаться в несколько раз в зависимости от района, площади и уровня застройки.

Самым дорогим направлением традиционно остается Обуховский район. Здесь медианная цена дома достигает 270-280 тысяч долларов, что даже превышает средний показатель в самом Киеве, где дома в среднем стоят около 215 тысяч долларов.

Причина – не только престижность направления, но и большие площади недвижимости. В этом районе медианная площадь дома составляет около 208 кв. м, что значительно больше, чем в столице (примерно 175 кв. м). Здесь преобладает качественная застройка, хорошая экология и удобное транспортное сообщение.

Наиболее доступные варианты можно найти в Белоцерковском районе. Здесь дома стоят в среднем от 35-37 тысяч долларов – более чем в семь раз дешевле, чем в Обуховском направлении.

Впрочем, более низкая цена объясняется и меньшей площадью, ведь медианный показатель составляет лишь около 79 кв. м. Также влияет удаленность от столицы и низкий спрос. Большинство покупателей ориентируется на так называемый "средний сегмент", где цены более сбалансированы:

Вышгородский район – около 120-125 тысяч долларов;

Фастовский район – примерно 115-119 тысяч долларов;

Бучанский район – около 115-117 тысяч долларов;

Бориспольский район – ориентировочно 105-106 тысяч долларов;

Броварской район – около 85 тысяч долларов.

Эти направления остаются популярными благодаря сочетанию цены, площади (в среднем около 120 кв. м) и относительно удобного проезда в Киев. Аналитики выделяют несколько ключевых факторов, которые формируют цены на дома в пригороде:

близость к столице;

транспортная доступность;

качество застройки и инфраструктура;

спрос на конкретное направление;

площадь дома и земельного участка.

Также важную роль играет общая ситуация в стране, перебои с электроснабжением, риски безопасности и желание иметь автономное жилье стимулируют интерес к загородной недвижимости. В общем, по состоянию на весну 2026 года стоимость домов под Киевом колеблется от примерно 35 тысяч до 270 тысяч долларов.

