'Цель поражена': полицейские показали, как сбивали дроны над Киевом. Видео

В одном из районов Киева мобильная огневая группа полиции уничтожила один из вражеских дронов-камикадзе. Происшествие произошло в ночь с 23 на 24 мая.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичных правоохранителей. Жителей столицы призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Цель поражена" – мобильная огневая группа полиции Киева уничтожила один из вражеских БпЛА, которые этой ночью атаковали столицу. Метким выстрелом беспилотник успешно ликвидировали сотрудники полиции на одной из локаций города Киева. Стоим на страже, защищаем небо", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как правоохранители стреляют по вражескому дрону и в какой-то момент успешно уничтожают его.

Напомним, в ночь на 24 мая страна-террорист РФ устроила одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. В городе зафиксированы повреждения в нескольких районах, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева ночью субботы, 24 мая, во дворе многоэтажного дома упал обломок сбитой силами ПВО российской баллистической ракеты. Чтобы изъять его на место вызвали саперов.

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