В Киеве на Оболони во двор многоэтажки упал обломок российской ракеты. Фото

В Оболонском районе Киева ночью субботы, 24 мая, во дворе многоэтажного дома упал обломок сбитой силами ПВО российской баллистической ракеты. Чтобы изъять его, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Жителей столицы в очередной раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Обломок ракеты в одном из дворов в Оболонском районе", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть, что большой обломок российской ракеты упал совсем рядом с многоэтажным домом. Его изъяли саперы.

Напомним, в ночь на 24 мая страна-террорист РФ устроила одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. В городе зафиксированы повреждения в нескольких районах, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия модернизировала свои баллистические ракеты, которыми атакует Украину, и это усложнило работу для систем противовоздушной обороны. В частности, для американских зенитных-ракетных комплексов MIM-104 Patriot, которые способны сбивать баллистику.

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