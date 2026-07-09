Трудно узнать: в сети показали, как выглядел Крещатик в Киеве в 1890-х годах. Архивная фотография

Общеизвестно, что Крещатик — одно из самых любимых мест встреч и прогулок жителей и гостей Киева. Благодаря архивной фотографии мы можем открыть для себя эту улицу с другой стороны, увидев, как она выглядела в 1890-х годах.

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Старый снимок опубликовали в Telegram-канале сообщества "КВИДО. Киев от прошлого к будущему". В наши дни эта локация выглядит совсем иначе.

Что известно

"Крещатик. 1890-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть историческую застройку главной улицы Киева – в основном это двух- и трехэтажные дома, фасады которых буквально завешаны рекламой и вывесками, в частности, магазинов. К сожалению, они не сохранились до наших дней.

Кроме того, Крещатик и тогда был главной транспортной артерией столицы – хорошо видны трамвайные пути и вагоны, а также большое количество конного транспорта.

Немного истории города

В Киеве в 50-60-х годах XX века в разных районах строили неглубокие и небольшие по площади открытые летние бассейны. Летом это было место, где собирались дети и с удовольствием проводили много времени.

Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть жизнь его жителей. В частности, это касается моды — об этом мы можем узнать благодаря снимкам, сделанным в 1900-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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