Трагическое известие: стало известно о гибели военного из Киевской области Игоря Макарюка. Фото

В результате вражеского ракетного удара на Черниговщине погиб военный из Броваров Киевской области Игорь Макарюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 сентября.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Опять трагическая весть в обществе... Солдат Игорь Макарюк – курсант учебного взвода учебной роты учебного батальона учебного батальона школы индивидуальной подготовки. Погиб 24 сентября 2025 года, в результате ракетного удара в селе Гончаровское Черниговской области. Искренние соболезнования родным и близким Игоря Ивановича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с Игорем Макарюком состоится в среду, 1 октября, в 12:00 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 12:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а).

Похоронят воина на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб полицейский из Киева Николай Видомский. Без отца остались две дочери.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Донецкой области оборвалась жизнь военного из Белой Церкви Киевской области Николая Кубрака. С 13 октября 2023 года защитник Украины считался пропавшим без вести, и только сейчас стало известно о его гибели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!