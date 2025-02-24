Торчали из-под льда: на берегу Киевского водохранилища обнаружили обломки вражеского дрона. Фото

На берегу Киевского водохранилища жители области заметили часть торчавшего из-под льда вражеского беспилотника. Чтобы изъять "находку" на место происшествия вызвали саперов-водолазов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Прогуливаясь вдоль Киевского водохранилища, местные жители заметили торчавший из-под льда странный предмет. Он напоминал крыло беспилотного летательного аппарата. Не теряя времени, люди вызвали спасателей", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что на место происшествия оперативно прибыли специалисты группы подводного разминирования и специальных водолазных работ. Проведя тщательное обследование, они подтвердили – это действительно остатки вражеского БПЛА, уже не представляющие угрозы.

Напомним, в одном из районов Киевской области лесник при обходе территории обнаружил боевую часть БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). Чтобы удалить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевщины на льду водоема местные жители заметили обломки российского дрона. Чтобы удалить "находку", на место вызвали саперов-водолазов.

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