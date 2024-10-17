Терраса ресторана, о которой писала пресса: в Киеве можно было поесть, любуясь красотой центра города. Фото 1910-х годов

В 1914 году в гостинице "Прага", которая находилась в самом центре столицы Украины, открылась терраса ресторана. Это место сразу стало популярным – о нем писали газеты, а состоятельные люди не упускали случая увидеть город с высоты.

Видео дня

Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Vibe: Журнал города". Это здание сохранилось до наших дней.

"Киевляне на открытой террасе гостиницы "Прага", 1900-е годы", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, гостиница и ресторан находились по улице Владимирской, №36. Дом построили в 1880 году, но только в 1914-м на крыше открыли террасу. О ней восторженно писали тогдашние газеты, а состоятельные гости не упускали случая увидеть город с высоты.

Напомним, поселок Дарницкого вагоноремонтного завода, более известный как ДВРЗ, возник в Киеве в 1934 году. В те времена это были двух-трехэтажные здания, которые выдавались чуть ли не дворцами, благодаря лепнине и внешнему виду.

Столичный жилмассив Русановка полностью окружает искусственный канал, благодаря которому эта местность получила народное название - "Киевская Венеция". В 1980 годах здесь была сделана серия снимков, зафиксировавших красоту этой локации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970 годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!