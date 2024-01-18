Тариф последний раз рос в 2018 году: в Киевском метро назвали реальную стоимость проезда в подземке

Экономически обоснованный тариф на проезд в Киевском метро в 2024 году превысил 30 гривен. Последний раз стоимость проезда в подземке поднимали в 2018 году.

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Об этом рассказал директор столичного метрополитена Виктор Брагинский, передает LB.ua. До конца войны цены расти не будут.

"Вопрос тарифа – это не компетенция Киевского метрополитена. Мы не повышаем тариф, но ежегодно представляем данные в Департамент экономики относительно себестоимости перевозки пассажиров и экономически обоснованного тарифа. Тариф последний раз рос в 2018 году. Я уже приводил пример, что в 2018 у нас были затраты на электроэнергию 466 млн, хотя мы первое коммунальное предприятие, которое работает напрямую с энергорынком, покупает электроэнергию по государственному тарифу, то есть по минимальным ценам, без посредников. В 2024 году мы должны оплатить 1,6 млрд. Поэтому обоснованный тариф сегодня – более 30 грн", – рассказал Брагинский.

Он добавил, что до конца войны стоимость проезда в Киеве не намерена повышать.

Напомним, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" проведет новый тендер на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метрополитена в сторону жилмассива Виноградарь. Действующий генподрядчик находится в кризисе и уволил большую часть сотрудников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжают ликвидацию последствий аварии на перегоне между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская". Объем воды существенно снизился и пока не грозит разрушением тоннеля.

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