В киевском метро рассказали о состоянии тоннеля между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" и ситуации с подтоплением

В Киеве продолжают ликвидацию последствий аварии на перегоне между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская". Объем воды существенно снизился и пока не грозит разрушением тоннеля.

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Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен", передает "Телеграф". В настоящее время движение поездов на аварийном участке не осуществляется.

"По состоянию на 10.01.2024 продолжались инженерно-геологические, инженерно-геодезические и гидрогеологические изыскания. В тоннеле между станциями "Лыбедская" – "Демеевская" Оболонско-Теремковской линии продолжаются работы по установлению временного усиления. Отметим, что ситуация на перегонном тоннеле контролируется и стабилизирована, состояние тоннеля не ухудшается. Угроза разрушения отсутствует", – подчеркнули в пресс-службе подземки.

В метро добавили, что, помимо выполнения работ по установке временного усиления тоннеля, продолжается перекладка кабельных сетей. Также проводятся инженерно-геологические изыскания с разработкой соответствующей проектной документации, а "дебит воды в тоннеле значительно уменьшился и не увеличивается".

Воду на аварийном участке перегона откачивают с помощью насосов. В пресс-службе метрополитена также уточнили, что сроки выполнения ремонтных работ на участке тоннеля между станциями "Лыбедская" – "Демеевская" еще не определили. Ученые и метростроевцы определят их на основании разработанной проектной документации.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 декабря в киевском метро срочно остановили движение поездов между станциями "Демеевская" и "Теремки". В туннеле произошла разгерметизация, по путям потекла вода. В КГГА заявили о необходимости экстренного ремонта на перегоне.

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