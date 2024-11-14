Такого негде: культовый McDonald's в Киеве обновили и готовят к открытию. Фото

В Киеве один из самых популярных и посещаемых ресторанов быстрого питания McDonald's, расположенный на Вокзальной площади, готов к открытию. На улице полностью оборудована терраса со столиками, а внутри заведения можно заметить персонал, а сам он, первый в Украине, должен быть оборудован пассажирским лифтом.

Видео дня

Об этом сообщило издание Informator. Он был закрыт в начале июня на реконструкцию.

Так, ремонт одного из популярнейших ресторанов быстрого питания McDonald's в Киеве на Вокзальной площади уже готов к открытию. Внутри заведения ходят работники, расставлена мебель и можно увидеть меню.

Пять месяцев реконструкции не прошли так просто. На улице, как и обещали в ресторане, увеличили простор – с двух сторон здания установлено с десяток больших столов, где посетители смогут поесть, если все залы заняты. Фасад ресторана окрасили в темно-зеленый цвет и украшенный панелями, стилизованными под дерево.

В общем, на первый взгляд, здание имеет более большой размер, чем раньше, а окно McExpress, расположенное с торцевой стороны, теперь перенесли на центральную часть фасада и оно находится у входа.

Еще одной из ожидаемой "фишкой" ресторана должен стать пассажирский лифт – первым в украинской сети McDonald's. Увидеть изменения воочию и заказать фастфуд можно будет уже в ближайшие дни. Стоит добавить, что некоторые прохожие и пассажиры поездов даже пытались попасть внутрь, думая, что заведение работает.

Как сообщал OBOZ.UA, самая большая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зафиксировала падение продаж. Для компании это стал первый отрицательный результат за четыре года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!