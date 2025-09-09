Свидетелями стали жители Киева: 9 сентября 1913 года Петр Нестеров впервые выполнил 'мертвую петлю'. Фото и история

Петр Нестеров известный во всем мире пилот, который впервые в мире выполнил "мертвую петлю", которая впоследствии была названа его именем. Однако мало кто знает, что опасную фигуру высшего пилотажа первыми могли увидеть именно жители Киева 9 сентября 1913 года.

Старый снимок и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "КВИДО. Киев от прошлого к будущему". Он нашел последнее упокоение на одном из кладбищ столицы Украины.

Взгляд в прошлое

"9 сентября 1913 года в Киеве впервые была выполнена "Мертвая петля Нестерова". В этот день 26-летний Петр Нестеров на самолете "Ньюпорт-IV" с двигателем мощностью 70 л. с. производства завода "Дукс" в 18:10 поднялся над Сырецким военным аэродромом", – напомнили в сообществе.

Отмечается, что на высоте 600 метров на глазах многочисленных зрителей Нестеров впервые в мире выполнил замкнутую петлю – перевернув самолет вверх колесами в вертикальной плоскости. Эту фигуру высшего пилотажа из-за опасности выполнения называют "мертвой", а со временем – после доказательства приоритета ее исполнителя – "петлей Нестерова".

Свое название – "мертвая" – получила из-за того, что некоторое время была рассчитана только теоретически на бумаге и практически не выполнялась.

В сообществе добавили, что из-за риска "нанесения ущерба государственному имуществу" Нестеров был наказан 30 сутками ареста. Однако уже через 12 дней его отпустили, когда газеты опубликовали статью об аналогичном успехе 24-летнего французского летчика Адольфа Пегу, с которым долгое время существовал спор за приоритет по выполнению "мертвой петли".

Немного истории столицы

