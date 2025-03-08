Стоянка лодок вместо Моста-волны: как выглядела Оболонская набережная в Киеве в 1916-м. Фото

Оболонская набережная является одним из любимых мест отдыха жителей Киева. Но в 1916 годах на том месте, где сегодня стоит Мост-волна, раньше были частные дома и стоянка для лодок.

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Старый снимок опубликовали на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в соцсети Facebook. В наши дни эта локация выглядит совсем по-другому.

"1916 год. Будущий массив Оболонь. Кто-то в далекий год сделал это фото, и в наше время можно только удивиться как все было. Точка съемки ориентировочно возле нового моста (Волны. – Ред.) на остров", – говорится в сообщении.

На снимке можно увидеть, что в то время здесь было несколько домов и "стоянка" лодок местных жителей.

Напомним, станция Киевского метрополитена "Днепр" была открыта в составе первой очереди строительства столичной подземки. В 1963 году она была конечной, а часть платформы занимал "лифт" для вагонов.

Как известно, в Киевском метрополитене есть три станции-"призрака". Среди них – "Телочка", которую строили в течение нескольких лет, но так и не завершили все работы.

Как сообщал OBOZ.UA, Андреевский спуск и Замковая гора являются неотъемлемой частью истории Киева. Благодаря фотографиям 1860-х годов мы можем увидеть эти знаковые места столицы.

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