Была конечной и имела 'лифт' для вагонов: как выглядела станция метро 'Днепр' в Киеве в 1963 году. Унікальное фото

Станция Киевского метрополитена "Днепр" была открыта в составе первой очереди строительства столичной подземки. В 1963 году она была конечной, а часть их платформы занимал лифт для вагонов.

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Уникальный снимок был опубликован в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Является наименее загруженной станцией города.

"Станция метро "Днепр". 1963 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, как выглядела платформа станции до того, как начали строить продолжение красной ветки метрополитена в сторону левого берега Днепра. Кроме того, на снимке виден также метро-лифт, с помощью которого на платформу поднимались вагоны после обследования в депо, которое тогда находилось на набережной.

"Днепр" – станция Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена. Расположен в Печерском районе, у реки Днепр. Была открыта 6 ноября 1960 г. в составе первой очереди строительства. До 1965 года была конечной.

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