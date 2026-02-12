Столб черного дыма был виден в нескольких районах: в Киеве произошел пожар неподалеку от Дарницкого моста. Фото и видео

В Дарницком районе Киева недалеко от одноименного моста произошел пожар, дым от которого виден в нескольких районах города. По предварительной информации, загорелась СТО.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Причину возникновения огня установят правоохранители.

Пожар на левом берегу

Так, в четверг, 12 февраля, около 13:00 в Дарницком районе Киева недалеко от одноименного моста возник сильный пожар, черный дым от которого можно было увидеть в нескольких районах, в том числе на правом берегу столицы.

"По предварительной информации, пожар возник на станции технического обслуживания (СТО) автомобилей. Информации о пострадавших пока нет", – рассказал наш собеседник.

Пожары в столичном регионе

В Оболонском районе Киева ночью загорелась трансформаторная подстанция, в результате чего огнем также были повреждены пять автомобилей. По словам местных жителей, чрезвычайному происшествию предшествовал взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева вечером 6 февраля произошел пожар. Второй раз за последние два дня возгорание произошло в гостинице "Днепр".

