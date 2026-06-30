Старый город: в сети показали, как выглядел Киев в 1916 году. Архивные фото

Старые фотографии дают нам прекрасную возможность заглянуть в историю Киева и узнать о его красоте. В частности, каким был город 110 лет назад.

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Архивные снимки были опубликованы на странице сообщества "Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. Некоторые сооружения сохранились до наших дней, другие остались лишь на этих фотографиях.

Что известно

"Киев 1916 года — это город, который ещё сохранял свой старинный, архаичный облик. На этих фотографиях можно увидеть знакомые места, многие из которых существуют и сегодня, хотя за более чем столетие они заметно изменились. А некоторые места изменились настолько, что их уже трудно узнать", — говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, архивные фотографии позволяют увидеть Киев таким, каким его видели жители в то время. Это совершенно иная застройка, транспорт, берега Днепра и городские пейзажи.

Немного истории города

В Киеве в 50-60-х годах XX века в разных районах строили неглубокие и небольшие по площади открытые летние бассейны. Летом это было место, где собирались дети и с удовольствием проводили много времени.

Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть жизнь его жителей. В частности, это касается моды — об этом мы можем узнать благодаря снимкам, сделанным в 1900-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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