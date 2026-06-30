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Старый город: в сети показали, как выглядел Киев в 1916 году. Архивные фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
2,0 т.
Киев 1916 года. Город, которого уже нет
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Старые фотографии дают нам прекрасную возможность заглянуть в историю Киева и узнать о его красоте. В частности, каким был город 110 лет назад.

Архивные снимки были опубликованы на странице сообщества "Historical Kyiv" в социальной сети Facebook. Некоторые сооружения сохранились до наших дней, другие остались лишь на этих фотографиях.

Что известно

"Киев 1916 года — это город, который ещё сохранял свой старинный, архаичный облик. На этих фотографиях можно увидеть знакомые места, многие из которых существуют и сегодня, хотя за более чем столетие они заметно изменились. А некоторые места изменились настолько, что их уже трудно узнать", — говорится в сообщении.

Киев 1916 года. Город, которого уже нет.
Киев 1916 года. Город, которого уже нет.
Киев 1916 года. Город, которого уже нет.
Киев 1916 года. Город, которого уже нет.
Киев 1916 года. Город, которого уже нет.

Как отметили в сообществе, архивные фотографии позволяют увидеть Киев таким, каким его видели жители в то время. Это совершенно иная застройка, транспорт, берега Днепра и городские пейзажи.

Киев 1916 года. Город, которого уже нет.
Киев 1916 года. Город, которого уже нет.
Киев 1916 года. Город, которого уже нет.
Киев 1916 года. Город, которого уже нет.
Киев 1916 года. Город, которого уже нет.
Киев 1916 года. Город, которого уже нет.
Киев 1916 года. Город, которого уже нет.
Киев 1916 года. Город, которого уже нет.

Немного истории города

В Киеве в 50-60-х годах XX века в разных районах строили неглубокие и небольшие по площади открытые летние бассейны. Летом это было место, где собирались дети и с удовольствием проводили много времени.

Старые фотографии дают нам возможность заглянуть в историю Киева и увидеть жизнь его жителей. В частности, это касается моды — об этом мы можем узнать благодаря снимкам, сделанным в 1900-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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