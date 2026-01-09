Стандартная процедура: в КГГА рассказали, для чего нужно сливать воду в системе отопления во время аварий и похолодания

В Киеве в условиях снижения температуры и угрозы российских атак вводят усиленные меры и алгоритмы реагирования для управляющих организаций. Речь идет о сливе теплоносителя в домах после обстрела – это делается для сохранения системы отопления.

Об этом заявил и.о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. В городе из-за обстрела без тепла осталось почти 6 тысяч домов.

Что известно

"В ближайшие две недели тенденция к похолоданию будет только усиливаться. Должны быть готовы к практическому применению алгоритма в условиях внештатных ситуаций. Одно из ключевых направлений – функционирование систем теплоснабжения, в частности – домовых. Все жилищные организации, независимо от формы собственности или специфики управления домом, должны взять в работу соответствующие организационные и технические рекомендации. От своевременного и надлежащего выполнения этих мероприятий зависит техническая безопасность сетей и оборудования в зданиях", – отметил Пантелеев.

По его словам, согласно разработанным рекомендациям, в случае аварии, когда прекращается циркуляция воды в отопительной системе и температура воздуха ниже 0°C, обслуживающий персонал должен слить воду. Это необходимо для того, чтобы предотвратить замерзание и выход из строя отопительной системы. Важно понимать, что:

слив воды не означает, что тепло будет отсутствовать длительное время;

такую процедуру применяют даже тогда, когда отключение может длиться несколько часов или сутки, – это требование безопасности.

В КГГА добавили, что этой ночью, 9 января, Киев уже в четвертый раз подвергся массированному комбинированному обстрелу. И сегодняшняя ночная атака была самой масштабной с начала осени: враг выпустил по городу 36 ракет – баллистических и крылатых – и почти 250 беспилотников.

Вследствие повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет продолжаться восстановление тепла.

С ночи энергетики и другие городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации на объектах, несмотря на риски и непогоду. Ситуация в городе чрезвычайно сложная, однако контролируемая с точки зрения систем жизнеобеспечения.

"Призываем воздержаться от громких заявлений с шокирующими заголовками и не распространять дезинформацию, тогда как коммунальщики города рискуют жизнью и здоровьем, чтобы вернуть горожанам услуги, что уже делали неоднократно", – добавили в пресс-службе.

Стоит добавить, что в Киеве в результате террористической атаки РФ в ночь с 8 на 9 января без отопления осталась половина многоквартирных домов – почти 6 тысяч. Также в городе есть перебои с водоснабжением.

Что предшествовало

Поздно вечером 8 января Российская Федерация начала массированную атаку Киева и Киевской области. В ночь на 9 января появилась информация, что в столице есть погибшие и пострадавшие, последствия вражеских ударов фиксируются в нескольких районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки РФ в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он вместе с бригадой врачей приехал на место удара "Шахедом" в Дарницком районе.

