Погиб на месте: появились данные о медике, которого Россия убила ударом по Киеву. Фото

В результате террористической атаки РФ в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он вместе с бригадой врачей приехал на место удара "Шахедом" в Дарницком районе.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Враг продолжает целенаправленно убивать мирных украинцев.

Террористический удар РФ

"Сергей Николаевич Смоляк. Так зовут медика, которого этой ночью убили россияне в Киеве. Ему было 56 лет. Когда бригада экстренной медицинской помощи и медицины катастроф приехала на место обстрела жилого дома, террористы нанесли повторный удар. Сергей Смоляк погиб на месте. Еще четверо медицинских работников получили ранения", – говорится и сообщении.

В Минздраве добавили, что всего этой ночью в столице четыре человека погибли, 24 – были травмированы. В больницы госпитализированы 16 человек, а другим медики оказали помощь на месте. Среди раненых также пятеро спасателей.

Наибольшим разрушениям подверглись дома и другие гражданские объекты в четырех районах города – торговый центр, санаторий, детская площадка во дворе жилого дома и тому подобное. Есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах перебои с электроснабжением и водой.

"Сочувствуем всем, кто этой ночью потерял родных, друзей, коллег, дом. Медики не могут быть мишенью, люди не могут быть мишенью", – отметили в Минздраве.

Что предшествовало

Поздно вечером 8 января Российская Федерация начала массированную атаку Киева и Киевской области. В ночь на 9 января появилась информация, что в столице есть погибшие и пострадавшие, последствия вражеских ударов фиксируются в нескольких районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 9 января, в результате российской атаки временно частично не работает общественный электротранспорт. Также внесены изменения в работу метрополитена.

