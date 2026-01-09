Кличко рассказал, сколько жилых домов Киева осталось без тепла из-за атаки РФ

В Киеве в результате террористической атаки РФ в ночь с 8 на 9 января без отопления осталась половина многоквартирных домов – почти 6 тысяч. Также в городе есть перебои с водоснабжением.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Коммунальщики делают все возможное, чтоб восстановить поврежденную инфраструктуру.

Что известно

"Половина многоквартирных домов Киева – почти 6 тысяч – сейчас без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы. Также в городе перебои с водоснабжением", – рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что коммунальщики запитали социальные учреждения, в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. Они вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах жителей столицы.

"Мы делаем все, чтобы сделать это как можно быстрее. Но комбинированная атака на Киев прошлой ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы. Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. И погодные условия, к сожалению, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными. Также обращаюсь к жителям столицы: у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это", – добавил Кличко.

Что предшествовало

Поздно вечером 8 января Российская Федерация начала массированную атаку Киева и Киевской области. В ночь на 9 января появилась информация, что в столице есть погибшие и пострадавшие, последствия вражеских ударов фиксируются в нескольких районах города.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки РФ в ночь на 9 января погиб медик Сергей Смоляк. Он вместе с бригадой врачей приехал на место удара "Шахедом" в Дарницком районе.

