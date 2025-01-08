Стало известно, сколько водителей оштрафовали в Киеве в течение 2024 года за неправильную парковку

В столице в течение 2024 года за нарушение правил парковки было оштрафовано более 230 тысяч водителей. Благодаря этому в бюджет города поступило 74,1 млн. грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Департамента территориального контроля города Киева. Автовладельцев призвали не игнорировать правила дорожного движения.

"Более 230 тысяч водителей были оштрафованы в 2024 году за нарушение правил парковки! Чтобы избежать лишних штрафов и хлопот, паркуйтесь ответственно", – говорится в сообщении.

В Департаменте уточнили, что в бюджет Киева поступило 74,1 млн грн от уплаты штрафов за нарушение правил парковки, а также 61,2 млн грн – оплата за парковку.

Со своей стороны, заместитель директора Департамента территориального контроля города Киева Сергей Дубенко добавил, что только в течение понедельника, 6 января, на Михайловской площади было вынесено 72 постановления нарушителям, которые решили превратить эту локацию в бесплатный паркинг.

Как сообщал OBOZ.UA, в приложении "Киев Цифровой" появились новые полезные функции для автовладельцев. Теперь пользователи смогут получать интерактивные уведомления о своей парковке в столице прямо на заблокированном экране телефона.

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